"التموين" تضبط أطنانا من الأغذية الفاسدة فى حملات رقابية على الأسواق

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة ل شرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الحملات عن ضبط 2569 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها: ضبط 9.2 طن "مقطعات دواجن ولحوم – مصنعات لحوم"، بدون بيانات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بمحافظة الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط 6.75 طن "مفروم دواجن – مقطعات ومصنعات لحوم" معبأة داخل عبوات بدون بيانات، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذئية بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط 1.37 طن "مفروم ومقطعات لحوم – كبدة" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة، وضبط 10 طن "سكر حر" بدون مستندات، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بالغربية.

وأثمرت الجهود عن ضبط 5 أطنان "سكر حر – زيت طعام" بدون مستندات، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بالشرقية، وضبط 4,25 طن "سكر حر - طحينة" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الحلويات بالقليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 14 طنا "معسل – تبغ خام" بدون مستندات، معبأ داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج – منتج نهائى" (500 عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة"، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المعسل "بدون ترخيص" بالقليوبية، وضبط 7,39 طن "منظفات صناعية متعددة الأغراض" معبأة داخل عبوات وبراميل "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الآثر بالغ الضرر على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتعبئة المنظفات الصناعية بالجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط 5.2 طن "ميثانول" بدون مستندات ومجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" 21000 قطعة شعلة حرارية بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و4500 عبوة فارغة وملصق "مستلزمات تعبئة"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش، بحوزة مالك مصنع لإنتاج مستلزمات الفنادق بالقليوبية، وضبط 56573 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – قفاز طبى – قلم أنسولين") بدون مستندات، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بالقاهرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط 10 أطنان "أسمدة زراعية" معبأة داخل شكائر بدون مستندات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية محافظة الغربية، وضبط (3,3 طن " كبدة مجمدة – لحوم مجمدة" بحوزة المدير المسئول عن سوبر ماركت لتجارة السلع الغذئية بالقاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط 2.5 طن "أسماك مجمدة – جمبرى مجمد" بدون مستندات، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية، وضبط 1,32 طن "أسماك مجمدة" بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط 175 طنا "بروبلين – صخور مختلفة الأحجام" مستلزمات إنتاج بدون مستندات، و30000 قطعة "جسم فلتر مياه") تحت التجهيز بدون بيانات، و825 قطعة "شمعة فلتر مياه") منتج نهائى بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج فلاتر المياه بالغربية، وضبط 6 طن منظفات صناعية "صابون سائل - كلور") معبأة داخل براميل غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون بيانات، ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بالشرقية، وضبط 14 طن بودرة "كالسيوم – إضافات أعلاف" مستلزمات إنتاج بدون مستندات، و1 طن "أعلاف حيوانية" منتج نهائى معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر"، وذات آثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بالدقهلية، وضبط 1 طن "أسمدة زراعية مدعمة" تابعة لإحدى الجهات المختصة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالكة محل لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" بالغربية.