التعليم تعلن انتهاء المدارس من تسليم طلاب الصف الأول الثانوى أجهزة التابلت

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء معظم المدارس الثانوى من تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت ، موضحة أنه مع نهاية الأسبوع الجارى ستكون جميع المدارس انتهت من تسليم الطلاب الأجهزة خاصة طلبة الخدمات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهت من توزيع الأجهزة على المديريات وفق الضوابط التالية:

وزعت الوزارة على المديريات قرابة 635 ألف جهاز تابلت.

ـ سدد كل طالب مبلغ 100 جنيه تأمين على الجهاز.

ـ انتهت المدارس من توزيع الأجهزة على الطلاب.

ـ التابلت بديل للكتاب الورقى للطلاب بعد توقف طباعته.

ـ حذرت المدارس طلابها من وضع كلمة سر للجهاز.

ـ طالبت المدارس التلاميذ بالتوجه لاستلام شريحة النت.

ـ تم تفعيل الأجهزة لدخولها على منظومة الوزارة.

ـ توفير المناهج الدراسية على أجهزة التابلت.

ـ يحتوى التابلت على الكتب المدرسية وفيديوهات تفاعلية.

ـ سنة أولى ثانوى هذا العام هي ثالث دفعة تحصل على التابلت.

ـ يحصل الطالب على التابلت مجانا.

ـ في حالة تلفه أو فقده يتحمل الطالب تكلفة جهاز أخر.

ـ تعقد الامتحانات إلكترونيا على التابلت.

ـ تتميز أسئلة التقييم الجديد بكونها تخاطب الفهم وليس الحفظ.