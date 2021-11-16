التحقيق مع المتهم بقتل صاحب سوبر ماركت فى السلام

كتب عبد الله محمود

بدأت نيابة بالسلام، التحقيق مع المتهم بقتل صاحب سوبر ماركت بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم السلام بلاغا من الأهالي بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، يفيد بعثورهم على جثة صاحب كشك مذبوح، داخل المحل ملكه، على الفور أنتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالحفص عثر على جثة مالك كشك مقتول، وتشير التحريات الأولية إلى أن الجريمة بدافع السرقة.

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت اللنيابة العامة، الى طلبت سرعة ارسال تقرير الصفة التشريحية.