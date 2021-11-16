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الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة مترجمة للإنجليزية والفرنسية.. فيديو

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 01:28 م
الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة مترجمة للإنجليزية والفرنسية.. فيديو وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب" خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "الأسرة .. سكن ومودة" باللغتين الإنجليزية والفرنسية مسجلة صوتيًّا، مؤكدًة أن ذلك يأتى في إطار دور الوزارة للتيسير على الأئمة الموفدين بالخارج وغيرهم من الأئمة ممن يستعينون بخطب الأوقاف المترجمة، وعلى الدارسين بكليات اللغات والترجمة بجامعة الأزهر والجامعات المصرية المختلفة ، والطلاب الوافدين أو الناطقين بغير العربية.
 
 
كما أكدت الوزارة، أن ترجمة الخطبة يأتى فى إطار واجبها التوعوى والدعوي تجاه الدين وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف.
 
 
وقالت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، إن مبادرة "سكن ومودة" تأتى في إطار حرصها على الاستقرار الأسري والمجتمعي، حيث تعقد دورات متخصصة في فقه الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر ، وبيان أهمية الاستقرار الأسرى، وبخاصة للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج وجميع الراغبين والراغبات، وتتضمن الفعالية محاضرة تثقيفية عن المبادرة لأئمة الدفعة الثالثة بأكاديمية الأوقاف، وبعض الواعظات الراغبات في المشاركة في المبادرة، وأوائل منحة الماجستير. 
 
وأعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، عقد دورات متخصصة في فقه الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر ، وبيان أهمية الاستقرار الأسري، وبخاصة للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج وجميع الراغبين والراغبات.

 


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