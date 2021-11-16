اعرف أرقام مرتبطة بـ"داعش الزاوية الحمراء" بعد حكم المؤبد والمشدد في القضية

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطره، كلمة النهارية فى محاكمة المتهمين بخلية داعش الزاوية الحمراء، بعد حكم المؤبد والمشدد للمتهمين وإدراجهم على قوائم الإرهاب، وتوجد أرقام مرتبطة بالقضية منها:

1 ـ الرقم "1"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى أصدرت الحكم.

2 ـ الرقم "5"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.

3 ـ الرقم "2" ويشير للمتهمين الذين صدر ضدهما حكم بالسجن المؤبد.

4 ـ الرقم "3"، ويشير لعدد المتهمين الصادر ضدهم حكم بالمشدد ما بين 15 سنة و3 سنوات.

5 ـ الرقم "8"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى، وكان أولها جلسة 19 أبريل الماضى.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.