إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بوادى النطرون فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بمركز وادى النطرون بالبحيرة.



كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارتين نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بالقرب من مدينة وادى النطرون.



وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة وهم "محمود تمام حلمى صابر، 30 عامًا، محمد وليد حسن، 18 عامًا، هدير محمود على، 21 عامًا، أسماء عبد الغفار، 21 عامًا، زياد كرم عبد العزيز، 19 عامًا".



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



يذكر أن مركز النوبارية بالبحيرة قد شهد وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق ماستر المتفرع من طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى.



وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى غرب النوبارية لتلقى العلاج اللازم.