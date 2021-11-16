اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بدون أرقام بأسيوط

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 12:57 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بدون أرقام بأسيوط حادث
أسيوط-هيثم البدري

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أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بدون أرقام بالطريق الدائرى بمركز ديروط وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.


كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يليد ورود بلاغ من الخدمات الأمنية علي الطرق  بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بدون أرقام بالطريق الدائرى بديروط وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ.

بالفحص تبين إصابة كل، من  أحمد ماهر شحاتة 22 سنة من ببلاو، وحسام الدين مصطفى 57 سنة من ديروط، وتم تحويلهم لمستشفى أسيوط الجامعى، ومحمد عبد الله فرغلى 27 سنة من ديروط، ورضا طلبة محرم 65 سنة ديروط، وحسن محمد زغلول 65 سنة، وتم نقلهم لمستشفى ديروط المركزى، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.
 


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