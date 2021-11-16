إخلاء منزل مجاور لعقار بولاق الدكرور المنهار جزئيا

كتب سيد الخلفاوى

أخلت أجهزة حى بولاق الدكرور بالجيزة برئاسة المهندس عبد الله نور، المنزل المجاور للعقار المنهار جزئيا بسبب انفجار بالطابق الأرضى، حيث إخلاء العقار المتضرر والعقار المجاور له حرصا على سلامة السكان.

ويضم العقار المنهار جزئيا 9 أسر تم إخلاؤهم دون المنقولات، وجارى صلب العقار، وانتداب لجنة المنشأت الأيلة للسقوط لبيات الإجراءات اللازمة تجاه العقار، كما تم فرض كردون امنى بمحيط العقار.

وشهد شارع جمال عبد الناصر المتفرع من شارع فيصل بالجيزة، انهيار جزئى بعقار مكون من ارضى و4 ادوار، بعد انفجار تسرب غاز، اسفر عن إصابة شخص وانهيار حوائط الطابق الأرضى.

وأخلت محافظة الجيزة العقار من السكان وتكلييف لجنة المنشأت الأيلة للسقوط للمعاينة وبيان مدى تأثر العقار والعقارات المجاورة للانفجار، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع غلق اللغاز الطبيعى عن المنطقة.

يذكر أنه منذ أيام تسبب تسرب غاز من ماسورة غاز طبيعى بشقة سكنية بالعقار الكائن بشارع سيد احمد داير الناحبه عمرانية، بالجيزة فى حدوث صوت مرتفع، ونتج عن ذلك إنهيار حوائط وجدران 3 شقق بالطابق الأرضى ب 3 عقارات متلاصقة مكونين من أرضى وطابقين، وأسفر الحادث عن مصرع 3 وإصابة 5 آخرين من قاطنى العقارات.