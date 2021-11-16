إخلاء سبيل ربة منزل وابنتها بواقعة التعدى على مدرسة فى قليوب

القليوبية: إبراهيم سالم

أمرت النيابة العامة بمركز قليوب، بإخلاء سبيل ربة منزل وابنتها بكفالة 500 جنيه لكل منهما، في واقعة التعدي على مدرسة واحتجازها بالفصل بمدرسة جزيرة النجدي بقليوب، بسبب نهر المدرسة لابنة ربة المنزل الصغرى التلميذة بالمدرسة بالصف الخامس، لوضعها ماكياج خلال اليوم الدراسي بالمدرسة، حيث احتجزت أسرة الطفلة (والدتها وشقيقتها وشقيقها الأصغر) المدرسة بالفصل وتشاجرن مع معلمات المدرسة، كما أخلت النيابة 3 معلمات من سرايا النيابة في نفس الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ومن ناحيته، قرر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة من الشئون القانونية لفحص الواقعة، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر، وأن نتائج تحقيقات اللجنة سيصدر عنها قرارات بمعاقبة المقصرين في الواقعة والمخطئ، كما أنه لن يتم التهاون في حق المعلمات بعد تعرضهم للسب والقذف من المشكو في حقهم.

وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، تلقي إخطارًا من مركز قليوب يفيد ورود بلاغ من إدارة مدرسة عرب النجدي للتعليم الأساسي بدائرة المركز بوقوع مشاجرة داخل المدرسة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء دخول الطلبة الفصول في أول حصة باليوم الدراسي وجدت معلمة لغة عربية قيام طالبة في الصف الخامس الابتدائي بوضع ماكياج في وجهها، وعندما اعترضت المعلمة وحاولت الحديث معها فوجئت برد فعل سيئ وقامت المعلمة بطردها من الفصل.



وحضرت أسرة الطالبة "والدتها وشقيقتها وشقيقها الطالب بالمرحلة الإعدادية" واقتحمن المدرسة من الباب الخلفي نظرًا لغلق المدخل الأساسي للمدرسة بالجنازير، واعتدين بالسب والقذف على المعلمات بالمدرسة، وحجز معلمة داخل الفصل وتكسير أحد أبواب الفصول، وجرى تحرير محضر بالواقعة.



وأعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين تلقيها شكوى من معلمة بإحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة لإدارة قليوب التعليمية، باحتجاز أسرة لها داخل أحد الفصول، حيث اقتحمن المدرسة من الباب الخلفي نظرًا لغلق المدخل الأساسي للمدرسة بالجنازير، وسب وقذف المعلمات بالمدرسة، وحجز معلمة داخل الفصل، وتكسير أحد أبواب الفصول.



وأوضحت النقابة، في بيان، أنه على الفور جرى تكليف رئيس اللجنة النقابية بقليوب، بمرافقة المعلمة وأن يتولى محامي اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولي الأمر والحفاظ على حق المعلمة القانوني والأدبي.