إحالة 74 من العاملين بنطاق مركزى الدلنجات وشبراخيت بالبحيرة للتحقيق

فريق المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية والصحية أسفرت عن إحالة 8 من العاملين بالمصالح الحكومية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.

كما تم إحالة 66 من العاملين بالمستشفى العام بالدلنجات من أطباء وفنيين وتمريض للتحقيق لتغيبهم وتركهم عن العمل بدون سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.