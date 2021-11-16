أرمينيا تعلن وقف إطلاق النار مع أذربيجان من جانب واحد

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت أرمينيا وقف إطلاق النار مع أذربيجان من جانب واحد، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت روسيا، دعت أرمينيا وأذربيجان لوقف التصعيد، وأعربت باريس عن قلقها من تجدد المعارك بين أرمينيا وأذربيجان.

وكانت أذربيجان أعلنت سقوط أحد جنودها بنيران أرمينية في ناجورنو قره باغ، في مؤشر إلى أن الوضع لا يزال متقلباً في هذه المنطقة المتنازع عليها، والتي كانت مسرحاً لحرب دموية العام الماضي.

ويأتي ذلك في اليوم نفسه الذي التقى فيه وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا في مينسك، حيث بدأ البلدان محادثات لمحاولة تهدئة العلاقات بينهما.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن جنديا سقط بنيران قناص من عناصر مسلحة أرمينية غير شرعية، منددة بحصول "استفزاز".