وزير المالية: تطبيق الفاتورة الضريبة الإلكترونية أبريل المقبل

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة لتنشيط الحصيلة الضريبية، وأكد أنه سيتم تطبيق الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني في شهر أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، لمناقشة الإيرادات التي تضمنتها حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ("ضرائب الدخل - ضرائب القيمة المضافة" – جمارك – الضرائب العقارية – الإيرادات الأخرى) للعام المالي 2020/2021.

وأوضح الوزير، أنه في إطار الحصر والتسجيل تم الدخول في عدد منشآت تقريبا 14 ألف منشأة، ووجدوا 55% منهم تقريبا غير مسجل من الأساس لا قيمة مضافة ولا ضريبة دخل، مستكملا: "مع الحصر ورفع كفاءته وتحسينه وزيادة القوى البشرية سيساعد على تحسين الحصيلة، وتم تعيين 1500 الفترة الماضية، وسيتم تعيين ألف آخرين، والفاتورة الإلكترونية تبدأ تطبيقها في أبريل القادم، وستساعد علي معرفة من سجل ومن لم يسجل والحصر يكون أسهل، ومع الجهد الذي يتم وقبل نهاية يونيو المقبل يكتمل الجهد وتكون الحصيلة أكبر وأفضل". وقال وزير المالية: القيمة المضافة عندها تحدي، فأكثر من 900 ألف معفي من التسجيل، قولنا نشوف المنطبق عليه القواعد، وسحبنا 528 ألف من قاعدة بيانات الدخل ومع الميكنة ممكن خلال سنتين ال650 ألف المسجلين يصبحوا مليون و800 ألف، ولو عندي 3 مليون نشطين في الدخل ونصفهم في القيمة المضافة أعتبر ذلك تحول كبير جداً، وحصلنا على بيانات 3.4 مليون يتم فحصهم، اعتقد أنهم منشآت تجارية تعمل على الأرض وليس من بينهم المهن الحرة".

في سياق آخر، كشف وزير المالية عن وجود 93 مليار جنيه مبالغ وهمية في حصيلة المخالفات البنائية والتعديات والتصالحات، مضيفا:"معظمهم مخالفات لا الاسم صحيح ولا البيانات صحيحة، بسبب ظاهرة الكاحول".





وتابع الوزير، "مثلا واحد عمل محضر في قرية عن بناء على أرض زراعية والاسم والبيانات الخاصة بصاحب المخالفة خطأ وبالتالي هو غير موجود، وسألت قالوا صادرة بأحكام وتحتاج لتشريع لإسقاطها".

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