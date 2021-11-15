وزير الخارجية يستقبل اليوم نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى موسى الكونى

كتب أحمد جمعة

يستقبل سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الإثنين، موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبي، وذلك لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية فى ماسبيرو، وذلك بحسب ما أفادت وزارة الخارجية المصرية فى بيان لها.

كان رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى قد أكد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقًا لما هو مقرر، واتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات لقطع الطريق أمام أى محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها بدعاوى مختلفة.

ورحب المجلس الرئاسى الليبي، فى بيان اليوم، بمشاورات ونتائج مؤتمر باريس، التى أقرتها الدول المشاركة فى المؤتمر الدولى حول ليبيا، الذى عقد فى العاصمة الفرنسية، الجمعة، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي، وما توصل إليه المؤتمر.

وشدد على أن مؤتمر باريس، يأتى فى وقت مفصلى يتطلع فيه الليبيون لرسم مستقبل بلادهم بانتقال سلمى للسلطة، واستقرار دائم ينعمون فيه بالأمن والحياة الكريمة والتعايش السلمي، لاستعادة القرار الوطنى وتعزيز السيادة الوطنية وإنهاء حالة التشرذم والانقسامات والتدخلات الأجنبية السلبية.

فيما ثمن المجلس جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومساعيها لإنجاح العملية الانتخابية فى كل أنحاء البلاد، مؤكدًا تطلعه لمزيد الجهود، فيما يتعلق بتخفيف معاناة النازحين داخليًّا، بالعمل على فتح مراكز اقتراع يكون من السهل الوصول إليها والاقتراع فيها.