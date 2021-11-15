مصرع فتاة وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارتين بـ"زراعى البحيرة"

البحيرة - ناصر جودة

لقيت فتاة مصرعها بينما أصيب 4 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، أثر وقوع حادث انقلاب سيارتين خلال موكب زفاف بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.



وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.



كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارتى "ملاكي" و"ميكروباص" بطريق شبراخيت - التوفيقية، أثناء موكب زفاف بقرية شبراريس.



أسفر الحادث عن مصرع آية طه حجازي، 18 عاما، وإصابة كل من:- سمر يوسف الحاج، 18 عاما، نورة طه حجازي، 20 عاما، محمد أحمد فواز، 27 عاما، محمد حسن فواز، 22 عاما، جميعهم مقيمون قرية شبراريس، ومصابين باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، وتم عمل الأسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدا لاحالته تلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







