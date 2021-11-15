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محافظ أسوان: 106 منازل شهدت انهياراً كلياً و 394 جزئياً بإجمالي 500 أسرة

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 10:18 م
محافظ أسوان: 106 منازل شهدت انهياراً كلياً و 394 جزئياً بإجمالي 500 أسرة محافظ اسوان
كتب أحمد عرفة

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قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان: موجة الطقس السيء انحسرت تماماً في أسوان، ونعمل على حصر حجم الأضرار الناجمة عن السيول، مشيراً إلى أنه تم حصر حجم الأضرار على مستوى المحافظة بوجه عام.

وأضاف محافظ أسوان في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ، أن مدينة أسوان كانت صاحبة النصيب الأكبر في الأضرار، نظراً لتعرضها للجانب الأكبر من كميات الأمطار التي سقطت وما تبعها من سيول، موضحا أن الأضرار معظمها يتركز في منازل تم بناؤها في مخرات السيول أو أخرى تم بناؤها من الطوب اللبن وبأسقف من الجريد، قائلاً: "حصرنا 106 منازل ريفية تم انهيارها تماماً ونحو 394  منزلاً ريفياً شهدت انهياراً جزئياً وبالتالي هناك إجراءات تتم الان على أمر الواقع بإجمالي 500 أسرة متأثرة .

 وأوضح محافظ أسوان: معظم الخسائر موجودة في أطراف المدينة وليس داخلها، وعاينتها بنفسي وتم اتخاذ ما يلزم على الأرض عبر جلب المقاولين وجمعيات العمل الأهلي للبدء فورا في علاج التداعيات، وجرى الانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة لبدء العمل فوراً اعتباراً من الغد قائلاً : مش هنستنى مع اي مشكلة عشان نقول ممكن نعمل إيه ؟ مش شرط نفكر إذا كان البيت مبنى على أرض  ملك الدولة او غيره في وقت الازمة، إحنا عندنا توجيهات من رئيس الوزراء نبدأ الشغل من بكره الصبح".

 


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