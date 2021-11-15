لمنع التلاعب فى المستقبل.. كيفية كتابة قائمة المنقولات بطريقة صحيحة فى 6 خطوات

كتب علاء رضوان

في الواقع لابد من كتابة قائمة المنقولات بطريقة صحيحة بدون لبس أو غموض، وذلك من خلال ذكر عدة بنود أبرزها ذكر ثمن الشيء وماركته والموديل الخاص به ووصفه وصف دقيق كالون والسعه والحجم وغيرها من الأمور الدقيقة، لمنع حدوث أي تلاعب في المستقبل، ولضمان حقوق الزوجة قبل حقوق الزوج، وعلى سبيل المثال نذكر:

1-غرفة نوم الملكة من الخشب الزان اللون بنى مكونة من سرير 180 أو 195 وعدد 2 كوميدينو وتسريحة بالمرآة والكرسي الخاص بها وشماعة خشب... بهذا الشكل.

-شاشة تلفزيون LED ماركة .... سمارت 60 بوصة ألون- أسود.

-وذلك حتى إذا لا قدر الله وحدث خلاف تستطيع الزوجة عن طلب منقولاتها إثباتها والتعرف عليها بسهولة ومنع التحايل من البعض في استبدال المنقولات أو تغييرها بقصد التهرب أو الإضرار.

2-يجب أن يوقع الزوج بالاستلام والبصمة في حضور والد الزوجة أو وكيلها على كل ورقة من أوراق قائمة المنقولات وليس على الإقرار الموجود بنهاية قائمة المنقولات فقط.

3-يجب عدم القشط أو التحشير أو الشطب أو استخدام المزيل أو الاضافة بعد التوقيع بقائمة المنقولات الزوجية.

4- يجب أن يتم كتابة قائمة المنقولات بخط واضح ومقروء والأفضل كتابتها عن طريق الكمبيوتر.

5- يجب ترقيم صفحات قائمة المنقولات إذا تعددت صفحاتها.

6- ليس من الضروري أن يوقع على قائمة المنقولات شهود، فاذا لم يوجد توقيع شهود عليها فهي صحيحة وسليمة طالما تم التوقيع من قبل الزوج بالاستلام وإذا وجد شهود وقاموا بالتوقيع عليها فلا مانع أيضًا.