كواليس جديدة فى ضبط المتهمين بقتل طفلة والتخلص من جثتها بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن كواليس جديدة فى حادث مقتل طفلة والتخلص من جثتها، على يد والدتها، وزوج والدتها، وشقيقه، حيث تبين أن المتهمين عقب ارتكابهم الجريمة، ووفاة الطفلة نتيجة تعرضها للتعذيب على يد زوج والدتها، بضربها وإطفاء السجائر بأنحاء جسدها، وتخلصهم من الجثة بمنطقة المعتمدية فى كرداسة، تركوا الشقة المستأجرة التى شهدت الجريمة فى بولاق الدكرور، وغادروها خشية اكتشاف أمرهم، وتوجهوا للإقامة بشقة بمنطقة الزاوية الحمراء، بمحافظة القاهرة.

وأرشد المتهمان عن أدوات التعذيب، حيث تحفظ رجال المباحث على عصا خشبية، وسلك كهرباء، استخدمهما المتهم فى ضرب الطفلة، حتى فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التى لحقت بها.

واعترف المتهم الرئيسى بقتل طفلة والتخلص من جثتها بكرداسة، أنه تزوج والدة الطفلة عقب هروبها من مسكن أسرتها، وانتقلا للإقامة بشقة فى بولاق الدكرور، وبصحبة المتهمة ابنتها من زوجها الأول تبلغ من العمر 5 سنوات.

أضاف أنه كان يعتدى على المجنى عليها بالضرب لتأديبها، بدعم من والدتها التى كانت تعاونه على الاعتداء عليها وتعذيبها، ويوم الحادث اعتدى عليها بالضرب بواسطة عصا خشبية، وسلك كهرباء، وإطفاء السجائر بجسدها حتى فوجئ أنها فارقت الحياة، فاتفق مع والدتها على التخلص من جثتها خشية القبض عليهما، واستعان بشقيقه البالغ من العمر 13 سنة، وتخلصا من الجثة بمنطقة المعتمدية، أمام مغلق أخشاب.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بمساعدة زوجها على الاعتداء على ابنتها المجنى عليها بالضرب بحجة تأديبها، وأنها كانت تعطيه أدوات التعذيب خوفا منه، كما أقر شقيق المتهم بالاشتراك فى التخلص من الجثة. تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة بكرداسة، انتقل رجال المباحث بإشراف اللواء علاء فتحى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، مصابة بعدة جروح وكدمات، وتم مناظرة الجثة ونقلها إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة. ولجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإشراف العميد عمرو البرعى رئيس قطاع أكتوبر، إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وأشارت التحريات أن الضحية تم قتلها بمكان آخر، ونقلها لمكان التخلص منها بجوار الطريق الدائرى.

وشملت عملية البحث فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، بالإضافة إلى فحص كاميرات مراقبة خاصة بمقهى مجاور لمكان التخلص من الجثة. وكشفت تحريات العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن زوج والدة الضحية وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، كما تم ضبط والدة الطفلة، وشقيق المتهم، واعترف المتهم أمام اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير، بالاعتداء على الطفلة بالضرب بحجة تأديبها، وذكر أن والدتها كانت تدفعه لضرب الطفلة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.