ضبط سيدة وزوجها عرفيا يعرضان طفلا حديث الولادة للبيع في القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تم ضبط سيدة وآخر يعرضان طفلا حديث الولادة للبيع مقابل مبلغ مالى عبر موقع التواصل الاجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالبشر

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام إحدى السيدات بعرض طفل حديث الولادة للتبنى من خلال صفحتها الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

بالفحص أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها (مقيمة بمحافظة الجيزة). عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبصحبتها (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) وبرفقتهما طفل حديث الولادة.

بمواجهتهما أقرت الأولى بأنه نظراً لسابقة زواجها "عرفياً" من الثانى، وإنجابها الطفل منه وعدم رغبته فى نسب الطفل إليه، إختمرت فى ذهنها فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبنى من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لقيام الأخير بتهديدها بإيصال أمانة فى حالة الإبقاء على الطفل ، بمواجهة الأخير بما جاء بأقوالها أيدها.