"صناعة النواب" تناقش خطة الـ100 إجراء لتحفيز القطاع الصناعي وتنمية صادراته

كتب محمود حسين

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة خطة الــ 100 إجراء التي تبنتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة والتي تأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية.

وخلال اجتماعها يوم الثلاثاء من الأسبوع الجارى، تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، في شأن استراتيجية المجالس التصديرية ومناقشة الخطط التفصيلية للوصول إلى الرقم التصديري المنشود 100 مليار دولار بحلول عام 2030، حسبما ورد بطلب الإحاطة

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، في شأن عدم السماح لشركة السكر باستيراد الكوك الذي يستخدم في استخراج السكر من البنجر، وذلك لعدم توفيق المصانع مع وزارة البيئة التي تستغرق وقتاً طويلاً في إجراءاتها مما يؤدي إلى تلف المحاصيل، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

جدير بالذكر، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعقد 4 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، تبدأها الأحد، لمناقشة المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره وأثره على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار عام 2030.