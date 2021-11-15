شرطة المرافق تشن حملة لإزالة الإشغالات من الميادين والشوارع في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة إعداد حملات إزالة الإشغالات والتعديات من الميادين والشوارع العامة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، لإعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

وأسفرت حملة استهدفت منطقة الهرم، عن إزالة ورفع عشرات المخالفات والتعديات الخاصة بالمحلات التجارية، والمقاهي العشوائية، والباعة المتجولين.

كما أسفرت الحملة عن رفع مدرجات فاكهة، وعربات كارو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.