"ديلر" الحشيش يسقط في كمين بعد رصد تحركاته في منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، بحوزته كمية من الحشيش المخدر، قبل ترويجها بين عملائه في منشأة القناطر، وأقر المتهم بحيازته المخدر لترويجه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وكشف عن هوية عاطل اعتاد التحصل منه على الحشيش، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تم القبض على المتهم بعد أن رصدت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بإشراف المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث المركز، تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بين عملائه.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورصد تحركات المتهم من خلال المصادر السرية، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مقسمة لقطع معدة للبيع.

بمواجهة المتهم اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات، وحيازته لها بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.