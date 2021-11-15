تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل في مدينة نصر

كتب: محمد أبو ضيف

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة، الأمر الذى يستلزم استكمال تنفيذ أعمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين اتجاه طريق النصر، وذلك بالوصلة من شارع عبد العزيز الشناوى وحتى شارع إسماعيل القبانى، لرفع وتركيب الكمرات المعدنية، كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

أولا شارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين اتجاه طريق النصر يسلك يميناً شارع عبد العزيز الشناوى، فيساراً شارع الطيران فيميناً شارع إسماعيل القبانى، والدوران والعودة اتجاه شارع الطيران فيميناً شارع الطيران وصولاً لطريق النصر، ويتم تنفيذ الأعمال بدءاً من يوم الأحد 14 نوفمبر 2021 لمدة سبعة أيام، على أن تكون الأعمال "ليلاً فقط" من الساعة 12 صباحاً حتى 6 صباحاً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.