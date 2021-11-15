تأجيل محاكمة سائق توك توك متهم بقتل أم وابنتها بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، محاكمة سائق توك توك، قتل سيدة وطفلها في مركز بني مزار مستخدما آلة حادة "ساطور" لشهر ديسمبر المقبل لسماع الطب الشرعي وشهود الإثبات.

قال مصدر قضائي، إن محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمود عبدالوهاب، آجلت محاكمة سائق توك توك، والمتهم بقتل "م. م "، 27 عاما، ربة منزل، ونجلها "ك أ، 3 سنوات، مقيمان بمركز مطاي، بسلاح أبيض "ساطور" بأحد شوارع مدينة بني مزار، شمال المنيا، إلى جلسة يوم 12 ديسمبر المقبل، لسماع أقوال الطبيبة الشرعية وشاهدي الإثبات.

وتعود أحداث القضية رقم 19971 لسنة 2021، المقيدة برقم 735 لسنة 2021، شمال المنيا، إلي مطلع شهر أبريل من العام الجاري، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالعثور على جثمان سيدة وطفلٍ ببندر بني مزار، وبالانتقال والفحص وجدت جثة السيدة وبها إصابات بالرأس والجبهة، وعُثر على الطفل مصابًا بذات المكان، وتوفي خلال محاولة نقله إلى المستشفى لإسعافه.

عقب ذلك انتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الحادث وتم التحفظ علي كاميرا مراقبة بعقار يطل علي علي مكان الجريمة، فتحفظت النيابة عليها للفحص، وسألت مالكها فشهد بسماعه وقت الحادث استغاثة رأى على أثرها مجهولًا أشهر ساطورًا ضرب به المجني عليهما ثم فرَّ بـمركبة "توك توك" من المكان، فراجع تسجيلات آلة المراقبة التي يحوزها، ورأى استقلال المجني عليهما "توك توك" وتوجههما نحو موقع الحادث، وقد تَبِعهما آخرُ قاد مركبة مماثلة مـنفردًا.

وإثر تـوصل الشرطة لتحديد هوية المجني عليهما سألت النيابة العامة ابنة المتوفاة فقررت مغادرتها يوم الواقعة مسكنها برفقة والدتها وشقيقها قاصدين زيارة سيدة من ذويهم، فاستقلوا مركبة "توك توك" وفي طريقهم اعترضتهم مركبة مماثلة أوقفهم قائدها، وطلب من والدتها تسليم هاتفها إليه فامتنعت ونشبت لذلك مشادَّة بينهما انتزع خلالها المذكور الهاتف عنوة منها، فَعَلَتْ صرخاتُها، ما دَفعَه إلى استلال ساطورٍ من مركبته ضرب به والدتها وشقيقها إثر محاولته إغاثتها، ثم نزع من ملابس المجني عليها نقودًا وبطاقة تحقيق شخصيتها وحاول التعدي على الطفلة، ولكنها فرَّت منه مختبئةً بمنزل بالجوار.