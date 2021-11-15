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بيان لوزارة الخارجية: سفير مصر في الدوحة يقدم أوراق اعتماده إلى أمير قطر

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 05:20 م
بيان لوزارة الخارجية: سفير مصر في الدوحة يقدم أوراق اعتماده إلى أمير قطر سفير مصر لدى قطر يقدم أوراق ترشحه للأمير تميم
كتب أحمد جمعة

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قدّم السفير عمرو الشربينى سفير مصر فى الدوحة أوراق اعتماده اليوم الاثنين إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، نقل سفير مصر خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية إلى أمير قطر، موضحاً ما تمثله المرحلة الراهنة من مرحلة جديدة في علاقات البلدين وما تعبر عنه من رغبة مشتركة للمُضي قُدماً بتلك العلاقات نحو مزيد من التعاون المشترك على أساس المصالح المتبادلة.

ومن جانبه، طلب الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، مثمناً التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، ونوه باهتمام قطر بتفعيل التعاون مع مصر فى كافة المجالات والارتقاء بالعلاقات بين البلدين، متمنياً للسفير المصري النجاح فى أداء مهامه.

 


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