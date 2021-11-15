النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة طفل ملقاة وسط القمامة بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة طفل رضيع ملقاة وسط القمامة بمنطقة الهرم؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الطفل، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل وسط القمامة بمنطقة الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والمعاينة، وتبين أن الجثة لطفل رضيع لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، وحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.