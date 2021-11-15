المشدد 7 سنوات لسائق اعتدى على طفلة بالإكراه في الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 7 سنوات، لسائق بتهمة الاعتداء على طفلة، بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وكشف أمر الاحالة الصادر ضد المتهم، أنه قام بالاعتداء على الطفلة المجنى عليها بالإكراه تحت تهديد السلاح، بعد أن قام بتعقبها، وما أن دخلت الى أحد المنازل، قام باستيقافها، وتعدى عليها.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا من أهلية الطفلة المجنى عليها، يفيد بتعرض نجلتهم االاعتداء، منقبل أحد الأشخاص بالإكراه تحت تهديد السلاح، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة الواقعة، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى شخصية المتهم، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 7 سنوات.