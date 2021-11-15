اليوم السابع
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المرور تضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 11:52 ص
المرور تضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5672 مخالفة مرورية متنوعة تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
 
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5672) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها تحرير (1779) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(105) مخالفة السير بدون تراخيص و(7) مخالفات الدراجات النارية و(36) مخالفة موقف عشوائى و(8) مخالفات لشروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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