المتحدث باسم منتدى شباب العالم: حققنا نجاحات دولية على مدار 3 نسخ

كتب محمد السيد

قالت سارة بدر المتحدث الرسمى باسم منتدى شباب العالم، إنه على مدار 3 نسخ من المنتدى حققنا نجاحات دولية دعمتنا للعودة لإطلاق النسخة الرابعة .

وبدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى يعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب للإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

ومن المقرر أن يتحدث فى المؤتمر، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، وسارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم.

يذكر أنه منذ إطلاق المنتدى فى عام 2017 كان لدى منتدى شباب العالم نسختان تبدأ بأكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا من 169 دولة، وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد اتباع أحد توصياته فى عام 2017 وعقدت النسخة الثالثة منه فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمشاركة أكثر من 7000 شاب من 197 دولة.