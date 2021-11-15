المالية:إنشاء نافذة جمركية واحدة نرى منها كافة الموانئ على مستوى الجمهورية

كتب ـ هشام عبد الجليل - تصوير خالد مشعل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إجراءات المنظومة الجمركية الجديدة وكذلك المنظومة الضريبية شهدت العديد من التسهيلات التي يتم تقديمها حاليا في قطاع الصناعة، متابعا:" بدأنا في إعادة النظر في المنظومة الجمركية، منذ ثلاث سنوات ونصف، خاصة وأن القانون الحالي صادر منذ 63 عام ويتحدث عن أوضاع لم تعد موجودة حاليا، كما أن المصلحة فقدت مع الوقت العديد من كوادرها، وخلال هذه الفترة ، شهدت الموانئ توسعات كبيرة وكذلك ازداد حجم التجارة المصرية، ومازال النظام القائم على التقدير الشخصي لـمأمور الجمارك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.

وتابع معيط:" وجدنا الإفراج الجمركي منقسم على عدة مراحل، تستغرق مدة تصل الى 28 يوم، قبل الافراج، كما حصرنا عدد الجهات التي تندرج تحت مسمى الجمارك، تصل الى 53 جهة، ومن هنا اتضح أهمية ربط كل الموانئ بمنظومة واحدة، بحيث يتم انهاء اجراءات الافراج من أي مكان، وذلك عبر نافذة واحدة نرى منها كل الموانئ.

واستكمل معيط، " لا أبالغ في أننا وجدنا حاجات وصلت مصر في السبعينات والثمانينات و لسه موجودة في الجمارك حتى الآن ومسجلة في الدفاتر، والموظف اللى سجلها طلع معاش"



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