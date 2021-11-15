القبض على شخص هارب من 35 حكما في القاهرة

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، هارب من تنفيذ 35 حكم قضائى بإجمالى عقوبات بالحبس أكثرمن 37 سنة، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (35) قضية "تبديد – شيك" بإجمالى حبس أكثر من 37 سنة ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

كما كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة إصابة أحد الأشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية ..وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول (سائق توك توك ، مقيم بدائرة القسم) ، وطرف ثان (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بحروق بالجسم ، بسبب خلافات مالية بينهما مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة ، قام على إثرها الأول بسكب كمية من سائل البنزين على الثانى وإضرام النيران به بإستخدام عود ثقاب نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (زجاجة تحوى كمية من سائل البنزين) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.