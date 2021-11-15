الطرق والكبارى: الانتهاء من قطاعات كثيرة بالدائرى الجديد يناير المقبل

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، إن الهيئة تبذل مجهوداً خضماً فى الطريق الدائرى الجديد من أجل إخراجه بشكل متطور وحضارى يليق بمصر والمصريين، وتابع:" كل اللى بيستخدم الدائرى بيشوف المعركة التى نخوضها..حريصين أنه يطلع يليق بمصر والمصريين خاصة وأن عليه كثافات مرورية عالية جداً.

وأضاف "مصطفى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن العمل على مدار الـ24 ساعة من أجل الانتهاء منه فى أسرع وقت، لافتاً إلى أنه خلال شهر يناير من العام المقبل، ستكون هناك قطاعات كبيرة قد انتهينا منها بالكامل وستكون متاحة للجميع، وتابع:"الطريق صعب جداً وفيه إزالات ونزع ملكيات وأخذ مننا مجهود كبير جداً".

ولفت رئيس الطرق والكبارى، إلى أن الدائرى سيكون خاضع لنظام مرورى متطور، ويخضع لنظام مراقبة بالكاميرات ورصد السرعات.

وعلق "مصطفى"، على الصور المتداولة لاستخدام سلم خشبى للصعود إلى أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المرج، قائلاً:"شكل غير حضارى وأمر غير مقبول..سننهى هذه الظاهرة ولن تكون موجودة ومع الانتهاء من الطريق الدائرى الجديد لن يكون هناك مثل هذه الصور السلبية".