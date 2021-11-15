الصحة تكشف فرصة يمكن من خلالها دخول المنشآت بدون تطعيم كورونا

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الأشخاص الذين لديهم أي أعراض جانبية من أخذ اللقاح عليهم إحضار تقرير طبي موثق من جهة رسمية يثبت عدم قدرته على الحصول على اللقاح ووجود رد فعلي على جهاز المناعة، ومن ثم يستطيع دخول المنشآت الحكومية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه لا يمكن تزوير شهادات كيو آر كود الخاصة بإثبات التطعيم بلقاح كورونا من عدمه، وتابع: اللجوء إلى تزوير شهادات التطعيمات الورقية أو الخاصة بكيو آر كود يعرض الشخص المزور لإجراءات قانونية وعقوبات كبيرة وفقًا للوائح والمواد المختصة بذلك.