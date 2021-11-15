اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 نوفمبر 2021 01:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تكشف فرصة يمكن من خلالها دخول المنشآت بدون تطعيم كورونا

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 12:42 م
الصحة تكشف فرصة يمكن من خلالها دخول المنشآت بدون تطعيم كورونا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الأشخاص الذين لديهم أي أعراض جانبية من أخذ اللقاح عليهم إحضار تقرير طبي موثق من جهة رسمية يثبت عدم قدرته على الحصول على اللقاح ووجود رد فعلي على جهاز المناعة، ومن ثم يستطيع دخول المنشآت الحكومية.
 
 
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه لا يمكن تزوير شهادات كيو آر كود الخاصة بإثبات التطعيم بلقاح كورونا من عدمه، وتابع: اللجوء إلى تزوير شهادات التطعيمات الورقية أو الخاصة بكيو آر كود يعرض الشخص المزور لإجراءات قانونية وعقوبات كبيرة وفقًا للوائح والمواد المختصة بذلك.
 
وتابع الدكتور حسام عبد الغفار: "هناك شروط للتأكد من شهادة تطعيم كورونا وتتمثل هذه الخصائص في أن متن الورق المطبع به الشهادة، العلامة المائية الموضعة على الشهادة، رمز "qr code" الموجود بالشهادة، الختم الرسمي بالوزارة لا يبهت أو يتلاشى من على الشهادة.
 
وأضاف عبدالغفار أنه تم توجيه الأمن بالوزارة ومنشآتها المختلفة إلى الكشف على أي عملية تزوير لشهادات تطعيم كورونا خلال الفترة الحالية في ظل منع الموظفين من دخول للمنشآت الحكومية والجامعات.
 
 

 


الصحة

لقاح كورونا

تقرير طبي

المستشفيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة