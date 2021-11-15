الصحة: المرضى المترددون على المستشفيات مستثنون من قرار منع دخول غير الملقحين

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن قرار حظر الدخول للمنشآت الحكومية لغير الحاصلين على لقاح كورونا لا يشمل تردد المرضى على المستشفيات، وتابع: بالنسبة لتردد المريض على المستشفى وهو غير حاصل على التطعيم فهو من الأمور المستثناة ولكن العاملين فى المستشفيات يخضعون للقرار.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى اليوم السابع أنه يتم تقديم التوعية المطلوبة للمرضى المترددين على المستشفيات بأهمية التطعيم على أن يتم توجيههم للحصول على التطعيم فى أقرب مركز وتابع: اللقاح آمن وفعال.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.