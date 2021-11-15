الصحة: استقبلنا 73 مليون جرعة من 8 أنواع لقاحات ضد كورونا حتى الآن

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن سلسلة الإمداد والتموين الخاصة بتوفير اللقاحات التى يتم توفيرها من الخارج مستمرة، مشيرا إلى أن مصر يتوفر لديها 8 أنواع من اللقاحات حتى الآن وتابع: اللقاحات آمنة ومعتمدة وفعالة ونصح جميع المواطنين بالتسجيل والحصول على اللقاح .

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع أن الوزارة استقبلت 73 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن وجميعها دخلت المخازن ويتم حفضها وفقا لمعايير قياسية مضيفا أن اللقاحات تصرف مجانا للمصريين والأجانب .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن مراكز اللقاحات تعمل بكفاءة وتقدم خدمة آمنة للجمهور مشيرا إلى أن اللقاح المصرى مطابق للقاح الأجنبى وفعال وليس منه أى خوف .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.