السجن عامين لتربي وآخر وغرامة 50 ألف جنيه لنبشهما مقابر الصدقة وهدمها في طنطا

الغربية مصطفى عادل

قضت محكمة جنح طنطا بمحافظة الغربية، بحبس تربي مقابر عوارة بطنطا، وشخص آخر، سنتين مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة نبش المقابر وإخراج جثث ورفات الموتي والتخلص منها في الشارع.



كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين، بعد قيامهما بالنبش في مقابر الصدقة، وإخراج جثث الموتى والعظام والتخلص منها في الشارع، وتم إلقاء القبض عليهما وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأحالتهما للمحاكمة، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.



كان أهالى مدينة طنطا قد فوجئوا بهدم 8 عيون مقابر من مقابر الصدقة، بعمق كبير ونبشها وإخراج العظام خارجها.



انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين وجود آثار هدد بالمقابر بعمق وصل متر، ووجود عظام موتى ملقاه على الطريق.



ووجه أصحاب هذه المقابر الاتهامات للدفان المسئول عنها بقصد هدمها والاستيلاء على الأرض لإعادة تقسيمها وبيعها مرة أخرى، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.



فى وقت سابق قامت الأجهزة الأمنية بالإشراف على دفن رفات وجثث المتوفيين مرة أخرى فى المدافن.



