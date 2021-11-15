"التموين": زيادة المخزون الاستراتيجى من الدقيق فى المحافظات الساحلية

وجه ‏ الدكتور على المصيلحى وزير التموين بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع التى تصرف على بطاقة الدعم لأكثر ‏من ثلاثة أشهر وضخ كميات كبيرة من الدقيق الذى يصرف على بطاقة ‏الدعم، وتلقى الوزير تقريراً من مديرية ‏تموين البحر الأحمر حول الموقف من توافر الدقيق وأفاد إلى توافر الدقيق بكل مخبز يتعدى 10 أيام تحسبا للأمطار بتلك ‏المحافظة، وبخصوص المخزون الاستراتيجى من السلع التى تصرف على ‏بطاقة الدعم وأن رصيد المحافظة من السكر يتعدى الـ 6 ‏أشهر ومن الزيت، والأرز يتعدى 3 أشهر.

وقال احمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع ‏يوميا مع مديرى المديريات بالمحافظات الساحلية المخزون الاستراتيجى من ‏السلع تحسبا للأمطار التى سوف تتعرض لها تلك المحافظات، وانه قد ‏تلقى تقريرا من اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة ‏لتجارة الجملة حول الموقف من المخزون الاستراتيجى بمحافظة جنوب ‏سيناء والمحافظات الساحلية التابعة للشركة وأفاد التقرير الوارد إلى ‏وجود مخزون استراتيجى من السلع خاصة الإستراتيجية منها يتعدى الأربعة ‏أشهر، و5 أشهر فى محافظة جنوب سيناء أن ميكنة مخازن الجملة بالمحافظات التابعة للشركة قد ‏ساهم فى معرفة المخزون الاستراتيجى بكل محافظة والتدخل فى أى وقت ‏حال نقص أى سلعة ومعرفة احتياجات كل محافظة من السلع لحظياً.

كما وجه مديريات التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرف عمليات ‏بها والإدارات التابعة لتلك المديريات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة وشدد فى ‏توجيه على مديريات التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز وكذلك ‏منافذ صرف السلع التموينية.