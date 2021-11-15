اليوم السابع
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البيئة تطبق قرار منع العاملين غير الملقحين من دخول الوزارة

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 01:03 م
البيئة تطبق قرار منع العاملين غير الملقحين من دخول الوزارة خلال دخول موظفى البيئة مقر الوزارة
كتبت ــ منال العيسوى

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شهدت وزارة البيئة صباح اليوم حالة من الجدل أمام باب الوزارة، حيث بدأت الوزارة بعدم السماح لغير المطعمين للدخول مقر الوزارة تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزارء، حيث أصدرت وزيرة البيئة  قراراً تنظيمياً بعدم السماح للعاملين بالوزارة وجهازيها وأفرعها من دخول مقارها بدون كارت الحصول على تطعيم كورونا.
 
وجاء نص قرار الدكتورة  ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كقرار تنظيمي بشأن عدم السماح بدخول العاملين بوزارة البيئة اليوم وجهازيها شئون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات والأفرع الإقليمية والمحميات الطبيعية  إلى المقار الخاصة بالوزارة  ممن لم يحصلوا على تطعيم كورونا ابتداء من اليوم 15 نوفمبر2021.
 
وأكدت وزيرة البيئة، أنه لن يتم  السماح بدخول أى موظف لا يحمل  كارت التطعيم أو ما يفيد بوجود عذر طبى يمنعه من الحصول عليه  ، وإلا سيتطلب الأمر  تقديم  الموظف تحاليل كل 3 أيام تؤكد عدم إصابته  بفيروس كورونا.
 
وتهيب وزارة البيئة بالعاملين فى كافة مقارها ممن لم يحصلوا على تطعيم فيروس كورونا، بضرورة التوجهه الي أقرب وحدة صحية لهم للحصول علي التطعيم، حماية لهم ولأسرهم وزملائهم وللمساهمة فى الحد من انتشار الفيروس فى البلاد.
 
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خلال دخول موظفى البيئة مقر الوزارة 
 
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متابعة دخول العاملين الوزارة
 
 
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متابعة دخول العاملين الوزارة
 

 


البيئة

تطعيمات كورونا

فيروس كورونا

اجراءات كورونا

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