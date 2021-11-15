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الاتصالات: 90 خدمة على منصة مصر الرقمية وإقبال المواطنين فاق التوقعات

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 09:24 م
الاتصالات: 90 خدمة على منصة مصر الرقمية وإقبال المواطنين فاق التوقعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتب محمد عبد المجيد

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يسأل عن ملف البنية التحتية المعلوماتية، ومشروع رفع كفاءة البنية التحتية للإنترنت الثابت الذى تم فى 2019، بكلفة قدرها 2 مليار دولار، وهذا المشروع مكن البنية التحتية من استيعاب الأحمال التى تضاعفت جراء الجائحة منذ العام الماضى. 
 
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الاثنين، على برنامج "الحياة اليوم، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، أنه عرض اليوم على الرئيس السيسى المرحلة الثانية من هذا المشروع، والتى نخطط لها حتى تبدأ العام القادم، وخلالها سيتم التوسع من تواجد شبكات الإنترنت الثابت، والعمل على استقرار الخدمة المقدمة، كذلك زيادة السرعة بشكل مستمر، وتوفير باقات للإنترنت تناسب حاجة كل مواطن. 
 
وأشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن مصر دولة تتجه نحو التحول الرقمي والرقمنة، حيث تم إطلاق منصة مصر الرقمية، وتلك المنصة عليها أكثر من 90 خدمة من مختلف الخدمات مثل المرور والتموين والتوثيق والتضامن الاجتماعي ، مؤكدا على ان إقبال المواطن المصري على استخدام الوسائل التكنولوجية فاق التوقعات، والدليل على ذلك أن عدد المسجلين في منصة مصر الرقمية حوالي 4 مليون مواطن وهذا رقم أكبر من التوقعات ".

 


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