اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 07:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أجهزة الأمن تضبط شخصين لمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص بالشرقية

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 11:41 م
أجهزة الأمن تضبط شخصين لمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص بالشرقية ارشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط (شخصين) وذلك حال مزاولتهما مهنة الطب وإدارتهما منشأة طبية بدون ترخيص، وبحوزتهما 6  شهادات منسوب صدورها لبعض الجهات المجهولة تفيد حصوله على درجة الدكتوراه "معلقة على حوائط العيادة" – أجهزة طبية مختلفة – 12 أمبول مسكن – أدوات جبس لعلاج الكسور- 2 هاتف محمول عليهما صور وفيديوهات ودلائل على مزاولتهما النشاط الطبي - مبلغ مالى من حصيلة الكشف على المواطنين)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وفى وقت سابق تمكن ضباط وحدة مباحث بمديرية أمن سوهاج من ضبط ربة منزل، تقيم نجع حمادى دائرة مديرية أمن قنا مطلوبة فى 11 قضية تبديد، وأثناء ترحيلها ادعت أنها طبيبة نساء وتوليد بالمستشفى الجامعى، وقدمت كارنيها منسوب صدوره لنقابة الأطباء مزور.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية، بتمكن ضابط بوحدة مباحث الإشتباه معين خدمة " الإشتباه الثالث " بمدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج من ضبط سيده وتقيم دائرة مركز نجع حمادي قنا والمطلوبه للتنفيذ عليها فـي " 11" قضية تبديد.

 


أجهزة الامن

مزاولة مهنة الطب

نشاط تجارى

عيادة بدون ترخيص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تشميع مركز علاج طبيعى بأبو كبير يعمل بدون ترخيص يديره دبلوم تجارة منتحل صفة طبيب

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 02:16 م

انتحلت صفة طبيبة نساء.. تفاصيل ضبط مسجلة خطر ادعت العمل فى مستشفى سوهاج الجامعى

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 02:00 ص

تفاصيل القبض على "تمرجية" انتحلت صفة طبيبة نساء وتوليد عامين فى سوهاج.. المتهمة مطلوبة فى 11قضية تبديد بنجع حمادى.. حاصلة على ثانوية عامة وعملت تمرجية بعيادات أطباء النساء..والكشف المنزلى بــ300جنيه..فيديو وصور

الخميس، 11 نوفمبر 2021 08:30 م

حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة نساء وتوليد 4 أيام على ذمة التحقيق بسوهاج

الخميس، 11 نوفمبر 2021 01:48 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة