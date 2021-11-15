أجهزة الأمن تضبط شخصين لمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط (شخصين) وذلك حال مزاولتهما مهنة الطب وإدارتهما منشأة طبية بدون ترخيص، وبحوزتهما 6 شهادات منسوب صدورها لبعض الجهات المجهولة تفيد حصوله على درجة الدكتوراه "معلقة على حوائط العيادة" – أجهزة طبية مختلفة – 12 أمبول مسكن – أدوات جبس لعلاج الكسور- 2 هاتف محمول عليهما صور وفيديوهات ودلائل على مزاولتهما النشاط الطبي - مبلغ مالى من حصيلة الكشف على المواطنين)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى وقت سابق تمكن ضباط وحدة مباحث بمديرية أمن سوهاج من ضبط ربة منزل، تقيم نجع حمادى دائرة مديرية أمن قنا مطلوبة فى 11 قضية تبديد، وأثناء ترحيلها ادعت أنها طبيبة نساء وتوليد بالمستشفى الجامعى، وقدمت كارنيها منسوب صدوره لنقابة الأطباء مزور.
بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية، بتمكن ضابط بوحدة مباحث الإشتباه معين خدمة " الإشتباه الثالث " بمدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج من ضبط سيده وتقيم دائرة مركز نجع حمادي قنا والمطلوبه للتنفيذ عليها فـي " 11" قضية تبديد.
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