أجهزة الأمن تضبط شخصين لمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص بالشرقية

وفى وقت سابق تمكن ضباط وحدة مباحث بمديرية أمن سوهاج من ضبط ربة منزل، تقيم نجع حمادى دائرة مديرية أمن قنا مطلوبة فى 11 قضية تبديد، وأثناء ترحيلها ادعت أنها طبيبة نساء وتوليد بالمستشفى الجامعى، وقدمت كارنيها منسوب صدوره لنقابة الأطباء مزور.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية، بتمكن ضابط بوحدة مباحث الإشتباه معين خدمة " الإشتباه الثالث " بمدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج من ضبط سيده وتقيم دائرة مركز نجع حمادي قنا والمطلوبه للتنفيذ عليها فـي " 11" قضية تبديد.