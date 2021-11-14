لو معاك عقد نهائى أو ابتدائى.. إجراءات تسجيل شقة أو عقار فى حالة البيع الرضائي

كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

حددت تعديلات قانون الشهر العقارى، التى وافق مجلس الوزراء مؤخرا وارسلها الى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها رسميا، ثلاثة فئات من ملاك العقارات والشقق فى مصر من حقهم التقدم لتسجيل واشهار ما يمتلكونه.

وتتمثل الثلاثة فئات المستحقين لتسجيل العقارات أو الشقق التى يمتلكونها دون الحاجة للوصول الى تسلسل الملكية المسجلة فى:

أ‌-إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح (عقد بيع رضائي نهائي أو ابتدائي) إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية.

ب-وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية (حكم صحة ونفاذ أو تثبيت ملكية)

ج-وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بحسن نية بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك

الإجراءات المطلوبة إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح (عقد بيع رضائي نهائي أو ابتدائي) إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية:

1- البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته (نموذج الشهر العقاري)

2-خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات (حتى إذا كانت خريطة الكترونية أو رسم مساحى من مهندس معتمد أو رسم هندسى من المساحة)

3-بيان السند القانوني لطلب التسجيل (عقد بيع رضائى نهائى أو ابتدائى)

4-إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار إن وجدت المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد.

5-سداد رسم تصديق العقد النهائى أو الابتدائى من نقابة المحاميين بقيمة 1% من قيمة العقد بحد أقصى 25 ألف جنيه على العقد الذى تزيد قيمته عن مليون جنيه.

6-سداد رسوم الشهر العقارى بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها 500 جنيه حتى مسطح 100 مترا مربعا شامل الرسم المساحي والهندسي و1000 جنيه حتى مسطح 200 مترا مربعا و1500 جنيه حتى مسطح 300مترا مربعا و2000 جنيه فيما يزيد على مسطح 300 مترا مربعا.

7-تقدم الأوراق والمستندات الى لجنة مشكلة فى الشهر العقارى التى تقوم بالنظر فى الأوراق واصدار قرار بأن الشهر صالح أو غير صالح فى 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

8-تقوم اللجنة بالنزول الى العقار أو الشقة أو الارض الفضاء المطلوب اشهارها وسؤال الجيران والشهود الذى يحضرهم الراغب فى التسجيل.

9-ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوع من تقديم الطلب الى أمانة مأمورية الشهر العقارى ويتم بحث الطلب واصدار قرار بشأنه بحد اقصى شهر من تاريخ التقدم.

وذلك بما يتوافق مع نص المادة 969 من القانون المدني التى تنص على:إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات، ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلّقي الحق، والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يُراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجّلاً طبقا للقانون.

وإذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية من وقت نشئ الحيازة إلى وقت تسجيل الحق ومستندة إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.