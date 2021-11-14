اليوم السابع
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جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الطلقات النارية

الأحد، 14 نوفمبر 2021 10:20 م
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الطلقات النارية رجال الجمارك
كتب أحمد يعقوب

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الاولي بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد لطفي عامر مدير الجمرك  من ضبط محاولة تهريب عدد من الطلقات النارية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

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ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإفريقية القادمة من بنغازي اشتبه ابراهيم مصطفي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب ليبي الجنسيه أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه او يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة محمد حسن عبدالوهاب مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات متماثله .

وبالعرض على علاء محمد شحاته  مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول قرر تكليف محمد جمعه  مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد عشر طلقات نارية عيار  9 م داخل حقائبه.

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وقام  محمد لطفي عامر مدير الجمرك بالعرض على ادارة المفرقعات بالمطار فأفادت بأن الطلقات محظور حيازتها طبقا لقانون رقم 394 لسنه 1954 وتعديلاته، وتم تحريز المضبوطات بلجنة من حسام سليمان مأمور الجمرك وفتحى فوزى رئيس القسم .

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك  بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 39 لسنة 2021 بعد العرض علي ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

 

 


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