تحريز 200 كجم سكر بسوبر ماركت بالإسكندرية للبيع بأزيد من السعر المعلن

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق والسوبر ماركت لحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات تموينية بنطاق الادارة و التى أسفرت عن ضبط سوبر ماركت بمنطقة برج العرب يقوم ببيع السكر بسعر أزيد عن المعلن عنه عن طريق انقاص الوزن المدون على العبوة ،و قد تم تحريز كمية 200 كجم و تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

كانت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر المخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن ،تحرير عدد 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية،تحرير عدد 5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق ،تحرير عدد 7 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة