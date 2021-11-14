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تجديد حبس عاطل قتل جاره بسبب خلافات الجيرة في الإسكندرية

الأحد، 14 نوفمبر 2021 09:51 م
تجديد حبس عاطل قتل جاره بسبب خلافات الجيرة في الإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت محكمة جنح الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل جارة بسبب خلافات الجيرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم، بالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين عاطلين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم، وذلك لوجود خلافات بينهما على الجيرة وكذا خلافات مالية، تطورت إلى مشاجرة تعدى أحدهما على الآخر باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته مُحدثاً إصابته تم نقله للمستشفى وتوفى عقب وصوله.

تم تشكيل فريق بحث وألقي القبض على المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها الواقعة تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 


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