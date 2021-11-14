بعد حجز طعن "بيت المقدس" للحكم.. شاهد يروى تفاصيل إطلاق النار على نقطة النزهة

كتب إيهاب المهندس

وصلت طعون المدانين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد، فى اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، أبرزها اغتيال الشهيد محمد مبروك، لمحطتها النهائية بعد تحديد جلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم.

وتناولت حيثيات القضية العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتحدث الشاهد رقم 89 ويعمل أمين شرطة عن واقعة إطلاق النار عليه وعلى وحدة نقطة النزهة الجديدة فى 30 أغسطس من عام 2013، وأدلى بالعديد من المعلومات منها:

ـ أثناء خدمته بالنقطة أبصر سيارة توقفت بمحيط النقطة وأطلق مستقلوها أعيرة صوب النقطة.

ـ استشهد زميله مصطفى ربيع جراء الأحداث.

ـ أكد الشاهد إصابته وفقده للوعى واستولوا على مسدس وذخائر وجهاز لاسلكي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.