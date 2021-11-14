اليوم السابع: الرئيس السيسى يوجه بخروج كل تجهيزات المتحف المصرى الكبير على أكمل وجه

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان ، الرئيس السيسى يوجه بخروج كل تجهيزات المتحف المصرى الكبير على أكمل وجه.. وفيه: الرئيس يتابع الموقف التنفيذى للمشروع ويؤكد على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التأمين.. تطبيق أفضل الأساليب والتقنيات العصرية فى العرض المتحفى.. ويستعرض استعدادات احتفالية الكشف عن طريق الكباش.

واقرأ أيضا.. مصر 2022 شكل تانى، وفيه: تسريع الخطى نحو التنمية المستدامة.. البيئة تسعى للتوسع فى الاقتصاد الأخضر وتفعيل برامج التنمية.. تقديم كل الخدمات إلكترونيا للمواطنين.. الدولة تسابق الزمن لإنهاء خطة توسعة الدائرى.. أتوبيسات ترددية تسير بحارات منفصلة بدل من الميكروباص بعد التطوير، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الخامسة من العدد الورقى.

وداخل العدد

ـ تنسيقية شباب الأحزاب تطلق استراتيجيتها الجديدة وإنشاء تليفزيون.

ـ 66 أداة رقابية على مائدة اجتماعات لجان مجلس النواب اليوم .

ـ المنشآت الحكومية تبدأ منع دخول غير المتلقى لقاح كورونا.

ـ الطقس يعود للاستقرار بالمحافظات.. التنمية المحلية تتابع جهود رفع تراكمات مياه الأمطار.