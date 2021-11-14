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المشرف على الجداريات: تركيب أكبر جدارية بالصعيد يتم عبر شباب الأقصر

الأحد، 14 نوفمبر 2021 11:35 م
المشرف على الجداريات: تركيب أكبر جدارية بالصعيد يتم عبر شباب الأقصر طريق الكباش
كتب أحمد عرفة

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أكد محمد أبو القاسم، المشرف على تركيب اللافتات والجداريات، أن مشروع تركيب أكبر جدارية بالصعيد استعدادا لافتتاح طريق الكباش يتم عبر شباب محافظة الأقصر، موضحا أن هناك درجة كبيرة من الحيوية والنشاط بين الشباب والأهالى.

وأضاف المشرف على تركيب اللافتات والجداريات، فى تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن أهالى محافظة الأقصر يقومون بملحمة تاريخية ستشرف الجميع استعداد لاستقبال طريق الكباش، موضحا أن الجدارية التى يتم تركيبها تعبر عن الهوية المصرية.

ولفت المشرف على تركيب اللافتات والجداريات، إلى أن ألوان المقابر خلال طريق الكباش زاهية، ونعمل هوية جديدة للأقصر، موضحا أن الجدارية تم عملها بمجهودات الشباب، والصور المتواجدة فى الجدارية جاءت من خلال اختيارات شباب الأقصر.

 

 


طريق الكباش

محمد أبو القاسم

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الجداريه

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