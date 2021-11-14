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المتحف المصرى الكبير: قاعة الدرج العظيم تتضمن تماثيل خفرع ومنكاورع وحتشبسوت ورمسيس الثانى وأمنحتب الثالث

الأحد، 14 نوفمبر 2021 08:44 م
المتحف المصرى الكبير: قاعة الدرج العظيم تتضمن تماثيل خفرع ومنكاورع وحتشبسوت ورمسيس الثانى وأمنحتب الثالث عيسى زيدان
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير، أن المتحف المصرى الكبرى يتسم بأن الأثار التي يتم عرضها داخله يتم عرضها بأعلى مستوى وبطريقة مميزة تجذب الزائرين، موضحا أن الأثار المتواجدة ليست مرصوصة فقط ولكن تحكى سيناريو .

وأضاف مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير، في تصريحات لبرنامج الصدى، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قاعة الدرج العظيم تتضمن تمثال الملك خفرع، والملك منكاورع وحتشبسوت ورمسيس الثانيى وأمنحتب الثالث ويحكى عن الملكية في مصر القديمة وأماكن العبادة القديمة والملك وعلاقته بالألهة من خلال عرض من التوابيت المميزة.

ولفت  مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير، إلى أن قاعاتى توت عنخ أمون تتضمن أفضل قاعات عرض على مستوى العالم، كما أن التوجيهات الرئاسية تؤكد بضرورة الاهتمام بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة خلال عرض الأثار في المتحف المصرى الكبير.

 

 

 


عيسى زيدان

الاثار

المتحف المصرى الكبير

اكسترا نيوز

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