أرملة الشهيد محمد مبروك: عزاء حمايا غدا بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة

كتب محمود عبد الراضى

قالت أرملة الشهيد محمد مبروك، إنه سيقام عزاء والد الشهيد غدا بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، بعدما تم دفن الجثمان اليوم.

فى 18 نوفمبر 2013، استشهد مقدم الأمن الوطنى محمد مبروك على يد جماعة الإخوان، والشهيد المقدم محمد مبروك ولد عام 1974، ثم تخرج في كلية الشرطة عام 1995، ثم التحق بجهاز أمن الدولة عام 1997 حتى مايو من عام 2011 ثم نقل إلى جهاز الأمن الوطني بمديرية أمن الجيزة.

وأشرف البطل الشهيد على العديد من القضايا المهمة، كما أدلى بأقواله أمام نيابة أمن الدولة في قضية التخابر الشهيرة؛ حيث كان الشاهد الرئيسي في القضية، كما إشرافه على تحريات هروب الرئيس المعزول محمد مرسي وأتباعه من سجن وادي النطرون، وإجرائه تحريات عن أحداث مكتب الإرشاد في المقطم وغيرها.

ويوم 18 نوفمبر 2013 كان يوم واقعة استشهاده، حيث كان الشهيد محمد مبروك على رأس قائمة الاغتيالات لدى الجماعات الإرهابية؛ ففي ذاك اليوم وبينما كان البطل محمد يستعد للخروج من مسكنه متوجها إلى عمله، فتح أشخاص ملثمون وابلا من النيران عليه لتسكن اثنتا عشرة رصاصة في جسده ليستشهد على الفور.