اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 نوفمبر 2021 01:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أرملة الشهيد محمد مبروك: عزاء حمايا غدا بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة

الأحد، 14 نوفمبر 2021 10:13 م
أرملة الشهيد محمد مبروك: عزاء حمايا غدا بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة الشهيد محمد مبروك
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت أرملة الشهيد محمد مبروك، إنه سيقام عزاء والد الشهيد غدا بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، بعدما تم دفن الجثمان اليوم.

فى 18 نوفمبر 2013، استشهد مقدم الأمن الوطنى محمد مبروك على يد جماعة الإخوان، والشهيد المقدم محمد مبروك ولد عام 1974، ثم تخرج في كلية الشرطة عام 1995، ثم التحق بجهاز أمن الدولة عام 1997 حتى مايو من عام 2011 ثم نقل إلى جهاز الأمن الوطني  بمديرية أمن الجيزة.

وأشرف البطل الشهيد على العديد من القضايا المهمة، كما أدلى بأقواله أمام نيابة أمن الدولة في قضية التخابر الشهيرة؛ حيث كان  الشاهد الرئيسي في القضية، كما إشرافه على تحريات هروب الرئيس المعزول محمد مرسي وأتباعه من سجن وادي النطرون، وإجرائه تحريات عن أحداث مكتب الإرشاد في المقطم وغيرها.

ويوم 18 نوفمبر 2013 كان يوم واقعة استشهاده، حيث كان الشهيد محمد مبروك على رأس قائمة الاغتيالات لدى الجماعات الإرهابية؛ ففي ذاك اليوم وبينما كان البطل محمد يستعد للخروج من مسكنه متوجها إلى عمله، فتح أشخاص ملثمون وابلا من النيران عليه لتسكن اثنتا عشرة رصاصة في جسده ليستشهد على الفور.

 

محمد مبروك

الامن الوطنى

الجماعة الارهابية

الشهيد محمد مبروك

والد الشهيد محمد مبروك

عزاء والد الشهيد محمد مبروك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الفنانة بشرى عن دورها بمسلسل الاختيار 2: حدثت هاتفيا مع أرملة الشهيد محمد مبروك

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 11:55 م

تعرف على دور الشهيد محمد مبروك وتحرياته عن الإخوان بقضية اقتحام الحدود

الخميس، 22 يوليه 2021 06:45 ص

هانى سرحان: وفاة الشهيد محمد مبروك وحادث الواحات من أصعب مشاهد الاختيار 2

الجمعة، 18 يونيو 2021 10:00 ص

إياد نصار: تلقيت رسالة من مجهول بعد دور الشهيد "محمد مبروك" فى الاختيار 2

السبت، 08 مايو 2021 07:00 م

إياد نصار يكشف عن الصعوبات التى واجهها فى تقديم دور الشهيد محمد مبروك

السبت، 08 مايو 2021 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة