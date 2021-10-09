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مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بـ1.8 مليار دولار فرصة لإنعاش الشركات

السبت، 09 أكتوبر 2021 10:00 م
مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بـ1.8 مليار دولار فرصة لإنعاش الشركات ابراج كهرباء
كتب عبد الحليم سالم

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أكدت مصادر بشركات القابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للتشييد والتعمير، أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية ، والذى تم توقيعه مؤخرا ، بمثابة انعاش لعدد من شركات قطاع الأعمال العام، التى تعمل في تصنيع أبراج وأعمدة الكهرباء مثل ميتالكو ، أو التى تعمل فى مد الخطوط وتنفيذ الأعمال مثل هايديلكو السد العالى وايليجكت المصرية المشروعات الكهربائية.

 

ووقعت مصر والسعودية مؤخرا ، عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى، مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذى تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالى، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.

 

اضافت المصادر، أن شركات قطاع الأعمال العام يمكنها العمل فى تصنيع وتركيب الأبراج، ومد الأسلاك لمسافة المشروع فى مصر ، لافتة إنه يمكنها أيضا تنفيذ ذلك في الجانب السعودى من المشروع بداية من مسار الأسلاك بعد عبورها من خليج العقبة حتى تبوك وسرق المدينة المنورة.

 

أشارت أن هذا المشروع سيساهم بشكل مباشر فى انقاذ الشركات وتحسين مواردها المالية، مع تعزيز مكانتها فى السوق.


الربط الكهربائى بين مصر والسعودية

ابراج الكهرباء

القابضة المعدنية

القابضة للتشييد والتعمير

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