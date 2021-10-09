اليوم السابع
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شرم الشيخ تستقبل أولى الرحلات السياحية البريطانية بعد رفع اسم مصر من قائمة السفر الحمراء

السبت، 09 أكتوبر 2021 09:21 م
شرم الشيخ تستقبل أولى الرحلات السياحية البريطانية بعد رفع اسم مصر من قائمة السفر الحمراء جانب من الرحلة
كتب محمد أسعد

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استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، منذ قليل، أولى الرحلات الجوية القادمة للمدينة من العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد رفع اسم مصر في أواخر سبتمبر الماضى من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك فى ضوء جهود الدولة المصرية نحو تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر من جميع دول العالم، وفي إطار التنسيق المستمر بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى والجهات المعنية فى الدولة.
 
 
وتم استقبال هذه الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه، وكان في استقبالها الطيار نبيل الملاح مدير المطار، والدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ الذي قام باستقبال الركاب بالورود وتوزيع النشرات والمواد الدعائية والأفلام الترويجية المختلفة، التي أطلقها وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز تنوعه، وكذلك تعريفهم بتعليمات الاجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والأماكن والمنشآت السياحية في مصر.
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تجدر الإشارة إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد التقى بالسفير البريطاني بالقاهرة منذ ما يقرب أسبوعين بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، وخاصة فيما يتعلق بدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من إنجلترا. 
 
وجدير بالذكر أن الملحق السياحي الجديد للمكتب السياحي المصري في لندن قد استلم مهام عمله خلال الشهر الجاري، وفقاً للقرار الوزاري الذي أصدره وزير السياحة والآثار في شهر يونيو الماضي.
  
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وزارة السياحة والآثار

شرم الشيخ

بريطانيا

مصر وبريطانيا

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